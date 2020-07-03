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Общество

Ученые спрогнозировали паводки в Нижегородской области

21 июля 2020 10:37  [70] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ученые всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России спрогнозировали паводки в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Начальник института Сергей Диденко на селекторном совещании МЧС России заявил, что по оценкам ученых института, паводки произойдут в период с 20 по 27 июля.

В частности, прогнозируется подтопление пониженных участков местности, низководных мостов и участков автомобильных дорог.

Такая же ситуация ожидается на территории еще пяти областей России.

Отметим, в марте председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов в интервью сообщал, что воды в Волге и Оке в этом году не много. Угрозы подтопления каких-то опасных объектов, по его словам, нет. Однако, он отмечал, что сезонные подтопления будут.

Напомним, в 2019 году паводок был ниже среднемноголетних значений.

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