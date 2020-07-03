"Нижегородское Заволжье" претендует на создание нового туристического кластера Культура и отдых

озеро Светлояр Воскресенского района Фото: правительство Нижегородской области

"Нижегородское Заволжье" и "Рогожский парк" участвуют во всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России. Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) при поддержке Федерального агентства по туризму, министерства экономического развития РФ, министерства природных ресурсов и экологии РФ, а также министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Проголосовать за территории можно до 23 июля на сайте: https://priroda.life/geography/ .

"Туризм и экология являются стратегическими приоритетами страны и Нижегородской области. Развитие экотуризма – своевременная и перспективная инициатива, особенно в нынешних условиях активизации развития внутреннего туризма. Нижегородская область заинтересована в создании туристско-рекреационных кластеров и развитии экотуризма и имеет серьезный потенциал как территория, обладающая уникальными природно-климатическими, техническими и географическими условиями и данными", – отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В "Нижегородское Заволжье" войдут территории Воскресенского района, городского округа Семеновский, городского округа города Бор: государственный природный биосферный заповедник "Керженский", природный парк "Воскресенское Поветлужье", государственный заказник "Килемарский". Эти территории включают в себя богатейшее природное и культурное наследие. С 2015 года Воскресенский район вошел в состав биосферного резервата "Нижегородское Заволжье" и получил международный статус в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".

"Рогожский парк" (Карамзинский) находится в Первомайском районе. Это ландшафтно-парковый комплекс с живописными прудами и плодовым садом, заложенный по воле Андрея Карамзина – военного деятеля и сына знаменитого русского писателя Николая Карамзина. В 1987 году парк был взят под охрану как образец паркового искусства и хранитель генофонда древесных и кустарниковых пород (кедра, пихты, серебристого тополя, черемухи, жимолости, сирени). "Рогожский парк" входит в число лучших исторических парков Нижегородской области.

Отметим, 30 лучших заявок будут выбраны на заседании конкурсной комиссии 28 июля. Они получат возможность разработать комплексные проекты туристско-рекреационных кластеров по развитию экотуризма и затем представить их на втором этапе конкурса, когда будут учитываться идеи жителей региона, которые можно оставить на краудсорсинговой платформе. Затем из 30 заявок будут выбраны 10 победителей. Их объявят 16 октября.