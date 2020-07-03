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Происшествия

Трое мужчин избили и ограбили пенсионерку в Арзамасе

21 июля 2020 11:25  [38] Происшествия

Трое мужчин избили и ограбили 63-летнюю пенсионерку в Арзамасе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Неизвестные ночью проникли в ее частный дом. Для этого они отжали створки пластикового окна.

Мужчины угрожали пожилой женщине, избили ее и потребовали деньги. Не получив денег, они похитили телевизионную приставку и стиральную машинку общей стоимостью 7 тысяч рублей и скрылись.

На следующее утро избитую женщину обнаружила социальный работник, которая пришла навестить подопечную. В травмпункте пенсионерке был поставлен диагноз – перелом левой берцовой кости, сотрясение головного мозга и ушибы.

Злоумышленники задержаны по горячим следам. Их удалось найти благодаря генетической экспертизе обнаруженных улик. Оказалось, что это двое братьев (40 лет) и их друг (32 года), живущие неподалеку от пострадавшей. Все они были неоднократно судимы.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение). Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

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