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Общество

"Бессмертный полк" перенесли на следующий год

21 июля 2020 11:51  [108] Общество

Исполком общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" принял решение о проведении шествия "Бессмертного полка" в следующем году. Президент РФ Владимир Путин одобрил решение организаторов перенести сроки проведения акции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 21 июля 2020 года.

"Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год", - сказал глава государства во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи.

"Все мы понимаем, насколько важно было для людей в год юбилея Великой Победы пройти в строю "Бессмертного полка" с портретами своих героев плечом к плечу. К сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы не можем прогнозировать, в какую дату это будет возможно в этом году. И, как сказал Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба нашего движения Василий Лановой, десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Поэтому правильно будет перенести народное шествие Бессмертного полка на 9 мая следующего года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать. И все мы пройдем в строю "Бессмертного полка", чествуя дедов и прадедов, защищавших нашу Родину в Великую Отечественную войну. Отрадно, что президент страны Владимир Путин поддержал это предложение, понимая нашу заботу о сохранении здоровья граждан", - рассказали в Исполкоме ООД "Бессмертный полк России".

Говоря о шествии будущего года, Владимир Путин заявил, что "Бессмертный полк" пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво".

Отметим, что ранее "Бессмертный полк" планировалось провести 26 июля.

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