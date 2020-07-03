Благоустройство парка "Швейцария" будет контролировать общественный совет на базе "Экспертов 800" Общество

Благоустройство парка "Швейцария" будет контролировать общественный совет, созданный на базе "Экспертов 800". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В состав общественного совета войдут представители архитектурного сообщества и общественных организаций, эксперты в сфере просвещения и инклюзии.

"Общественный совет поможет не только проконтролировать работы подрядчика на всех этапах благоустройства, но и привлечь авторитетное сообщество к обсуждению будущего развития парка. Все эксперты, вошедшие в общественный совет, обладают широким набором компетенций и глубокими познаниями в разных сферах", - сказал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.



"Проект "Эксперты 800" показал инициативность жителей, неравнодушных к 800-летней истории Нижнего Новгорода. И очень символично, что столь горячо обсуждаемый активистами проект благоустройства парка "Швейцария" станет предметом для дискуссий нашего совета. Парк "Швейцария" можно назвать изумрудом столицы Приволжья. Продуманное благоустройство - бережная огранка этой уникальной территории", - считает ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Андрей Лапшин.

"Здесь просто необходима продуманная инклюзивная инфраструктура для детей, пожилых людей и маломобильных граждан. Сильные стороны проекта – концептуальное единство спортивных зон, детских площадок, а также исторически сохраненная прогулочная сеть", – добавил Андрей Лапшин.

Напомним, благоустройство и озеленение территории планируется с учетом максимального сохранения существующих насаждений. Подрядчик должен будет провести специальные мероприятия по оздоровлению деревьев. Кроме того, площадь озелененной зоны увеличится более чем на 3%. Планируется посадить 1632 дерева и более 31 тысячи кустарников.

Проект предполагает установку фонтанов, малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.

Кроме того, необходимо отреставрировать и приспособить для современного использования входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Предстоит восстановить более 14,5 км парковых дорожек, сделав их доступными для всех категорий граждан.

Подрядчик также должен будет отремонтировать ливневую канализацию, заменить наружное освещение и установить систему видеонаблюдения. Благодаря этому парк станет комфортным и безопасным для семейного отдыха.

Работы по комплексному благоустройству будут закончены к юбилею Нижнего Новгорода, таким образом, обновленная "Швейцария" станет одним из главных подарков нижегородцам.

СПРАВКА:

Общественно-экспертный совет "Эксперты 800" создан для вовлечения жителей города в подготовку 800-летия Нижнего Новгорода. В совет вошли специалисты, обладающие широким набором компетенций и глубокими знаниями в одном или нескольких функциональных направлениях подготовки города к празднованию. "Эксперты 800" - это 48 человек, 30 из которых предложены государственными и общественными структурами, а 18 избраны на портале голосованием.