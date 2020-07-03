"Указ президента о национальных целях определит приоритеты развития на ближайшее десятилетие", - Глеб Никитин Политика

Глеб Никитин

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал это событие.

"Указ президента о национальных целях определит приоритеты развития региона на ближайшее десятилетие. Расширение горизонта планирования позволяет более качественно подходить к реализации конкретных мероприятий. Благодаря национальным проектам были выработаны новые инструменты и подходы к важнейшим сферам жизни. Единые стандарты и требования, например, к социальной сфере появились на всей территории страны. Очень хорошо, что мы не отказываемся от этой методологии и дополнительно расширяем возможности", - сказал Глеб Никитин.

"Ко мне часто обращались главы муниципалитетов и жители с вопросом о продлении действия нацпроектов. Те, кто уже поучаствовал в их реализации, хотят новые проекты. И чем дольше будут работать механизмы достижения национальных целей, тем больше школ и детских садов появится в нашей стране, тем серьезнее мы обновим оснащенность наших медучреждений, построим больше дорог и сможем выделить дополнительные средства на развитие предпринимательства и сельского хозяйства", - добавил глава региона.

Он отметил, что "расширение горизонта планирования" играет колоссальную роль в развитии демографической и инвестиционной политики.

"Государство декларирует семьям и инвесторам принципы стабильности. Правила игры понятны, и приоритеты не изменятся. Это особенно важно для Нижегородской области. У нас нет нефти и газа. Развитие промышленности, инфраструктуры, человеческого потенциала жизненны важны. Каждая из национальных целей для нас – попадание в "десятку". Сделаем все возможное для их достижения", - подчеркнул Глеб Никитин.

Отдельно глава региона отметил значимость национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни".

"Впереди 800-летие Нижнего Новгорода. Город вступает в новый период своего развития. Наша задача - сделать так, чтобы Нижний стал удобнее и безопаснее для каждого жителя. Огромное значение сейчас уделяется экологии и охране окружающей среды. Отдельно в Указе президента выделено оздоровление Волги. Обязательно продолжим работу в этом направлении", - подытожил губернатор.