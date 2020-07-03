Дело о ДТП с двумя КАМАЗами расследуют в Нижегородской области Происшествия

Дело о ДТП с двумя КАМАЗами расследуют в Нижегородской области. Об этом сообщили в Госинспекции труда.

В ведомстве пояснили, что заинтересовались этим делом, поскольку один из водителей впал в кому.

Пострадавший 34-летний мужчина работает в ООО "Кварцит-НН". Около 16:00 17 июля за рулем КАМАЗа он возвращался со строительной площадки "Торговое Талызино" на базу. В районе 12 км дороги Сеченово - Верхнее Талызино - Булдаково (граница с республикой Мордовия) попал в аварию.

Он врезался в другой КАМАЗ, который ехал впереди, вылетел на встречную полосу и улетел в кювет, повалив несколько деревьев.

Водитель доставлен в Сергачскую ЦРБ.