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Экономика

"Труженики села провели посевную кампанию, не сбавляя темпов", - Игорь Тюрин

21 июля 2020 14:25  [43] Экономика

Дистанционное заседание комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу прошло 21 июля в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На заседании были подведены итоги весенне-полевых работ в 2020 году.

По предварительным данным в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах яровой сев составил 586,4 тысяч га. План выполнен по всем культурам.

Как было отмечено, посевная площадь без учета личного сектора составила 1051,1 тыс. га (около 100% от запланированного объема). На весенне-полевых работах 2020 года были задействованы около 6 тысяч тракторов, 2 тысяч плугов, 1,9 тысяч культиваторов, комбинированных агрегатов; 1,8 тысяч сеялок, посевных комплексов и другая техника.

С начала 2020 года сельскохозяйственными товаропроизводителями региона приобретено 387 единиц техники и оборудования.

"Труженики села работают в любую погоду, несмотря ни на какие трудности. Пандемия коронавируса серьезно повлияла на многие сферы. Отрадно отметить, что селяне провели посевную кампанию, как и было запланировано, не сбавляя темпов. Это хороший результат, который вселяет оптимизм", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

"Время не ставит перед нами простых задач. Вместе с министерством сельского хозяйства областного правительства будем внимательно смотреть как идут дела в отрасли. Это касается и непосредственно производственной сферы, и кадровой политики. При необходимости будем вносить коррективы в действующее законодательство для повышения качества его исполнения", - отметил заместитель председателя комитета по АПК Александр Ефремцев.

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