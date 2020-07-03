Россельхознадзор обнаружил опасных вредителей в партиях фруктов в Дзержинске Бизнес

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл обнаружили опасных вредителей в ходе проверки импортной подкарантинной продукции на СВХ "Технопром" (г. Дзержинск). Как сообщили в ведомстве, в партии персиков (10,4 т) и партии абрикосов (19,6 т) из Узбекистана выявлен карантинный объект: персиковая плодожорка.

Выпуск продукции запрещен.

Владельцы данных грузов обязаны принять решение о применении в отношении зараженной продукции карантинного фитосанитарного обеззараживания или уничтожения подкарантинной продукции.

СПРАВКА:

Персиковая плодожорка – опасный карантинный вредитель, широко распространённый в азиатских странах. Её гусеницы повреждают плоды разнообразных диких и культурных плодовых растений семейства розоцветные, как семечковых, так и косточковых пород: яблони, груши, айвы, персика, абрикоса, сливы, вишни, а также боярышника, кизила, шиповника, рябины.

Поврежденные персиковой плодожоркой плоды созревают неравномерно, желтеют и быстро загнивают. В процессе транспортировки плодов в упаковках гусеницы могут переползать на неповрежденные плоды, внедряться в них и также вызывать их загнивание. Распространение вредителя возможно на всех стадиях.