ЦБ отозвал лицензию у нижегородской страховой компании

"Банк России" отозвал лицензию у нижегородской страховой компании "Железнодорожный страховой фонд". Об этом сообщается в приказе ЦБ от 20 июля, размещенном на сайте банка.
Речь идет о лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования.
Лицензия отозвана после отказа компании от осуществления предусмотренной деятельности.
СПРАВКА:
"Железнодорожный страховой фонд" основан в 1997 году. Деятельность компании ориентирована на предоставление услуг по страхованию грузов и страхование от несчастных случаев и болезней (по данным финмаркет). Генеральный директор - Ильин Александр Федорович. Уставный капитал – 180 млн рублей.
Банк России выдал лицензию на осуществление страховой деятельности компании в октябре 2015 года.
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