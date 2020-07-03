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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у нижегородской страховой компании

21 июля 2020 15:24  [81] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Банк России" отозвал лицензию у нижегородской страховой компании "Железнодорожный страховой фонд". Об этом сообщается в приказе ЦБ от 20 июля, размещенном на сайте банка.

Речь идет о лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования.

Лицензия отозвана после отказа компании от осуществления предусмотренной деятельности.

СПРАВКА:

"Железнодорожный страховой фонд" основан в 1997 году.  Деятельность компании ориентирована на предоставление услуг по страхованию грузов и страхование от несчастных случаев и болезней (по данным финмаркет). Генеральный директор - Ильин Александр Федорович. Уставный капитал – 180 млн рублей.

Банк России выдал лицензию на осуществление страховой деятельности компании в октябре 2015 года.

 

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