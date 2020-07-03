Автобус А-32 вернется на дороги Нижнего Новгорода Общество

Работа муниципального автобусного маршрута А-32 возобновляется в Нижнем Новгороде с 22 июля 2020 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

Это сделано для обеспечения транспортного обслуживания населения ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе.

В департаменте уточнили, что автобусы будут ходить по измененной схеме: от станции метро "Парк Культуры" через площадь Киселева, улицы Веденяпина, Лескова, Минеева, Патриотов, Ореховскую, Безымянную, Бориса Видяева до конечного остановочного пункта "Микрорайон Торпедо".

Конечные остановки будут в районе вестибюля станции метро на площади Киселева и в районе строящегося торгового центра в микрорайоне "Торпедо".

Первые отправления от станции "Парк Культуры" запланированы на 5:54, 6:18, а от микрорайона "Торпедо" – в 5:30, 5:54. Последний рейс автобусов от станции метро "Парк Культуры" будет организован в 21:22, а от микрорайона "Торпедо" в 21:46.