Количество авиарейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург увеличилось до пяти в неделю Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество авиарейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург увеличилось до пяти в неделю. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

В пресс-службе пояснили, что со 2 августа авиарейсы в северную столицу запускает компания "РусЛайн", которая будет выполнять перелеты два раза в неделю по вторникам и воскресеньям на воздушных судах CRJ-200.

В пресс-службе напомнили, что это второй авиаперевозчик, появившийся на маршруте Нижний Новгород - Санкт-Петербург. В настоящее время на этом направлении прямые регулярные рейсы выполняет авиакомпания "ИрАэро".

Напомним, что она приостановила авиарейсы в начале пандемии коронавируса, когда спрос на перелеты был минимальным. Возобновление перелетов состоялось 5 июня. Компания перевозит пассажиров на самолетах Sukhoi Superjet 100.

С появлением "ИрАэро", воздушное сообщение между городами будет осуществляться пять раз в неделю.