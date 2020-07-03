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Количество авиарейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург увеличилось до пяти в неделю. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").
В пресс-службе пояснили, что со 2 августа авиарейсы в северную столицу запускает компания "РусЛайн", которая будет выполнять перелеты два раза в неделю по вторникам и воскресеньям на воздушных судах CRJ-200.
В пресс-службе напомнили, что это второй авиаперевозчик, появившийся на маршруте Нижний Новгород - Санкт-Петербург. В настоящее время на этом направлении прямые регулярные рейсы выполняет авиакомпания "ИрАэро".
Напомним, что она приостановила авиарейсы в начале пандемии коронавируса, когда спрос на перелеты был минимальным. Возобновление перелетов состоялось 5 июня. Компания перевозит пассажиров на самолетах Sukhoi Superjet 100.
С появлением "ИрАэро", воздушное сообщение между городами будет осуществляться пять раз в неделю.
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