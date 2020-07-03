Председатель РЭО Рашид Исмаилов отметил динамику Нижегородской области в реализации нацпроекта "Экология" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Председатель Российского экологического общества, заместитель председателя общественно-делового совета национального проекта "Экология" Рашид Исмаилов отметил Нижегородскую область как динамично развивающую проекты в сфере экологии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Рашид Исмаилов прибыл в Нижегородскоую область 21 июля с рабочим визитом. Совместно с представителями регионального министерства экологии, городской администрации и депутатом Законодательного собрания Владиславом Атмаховым он посетил шламонакопитель "Белое море", полигон ТБО "Игумново" и свалку промышленных отходов "Черная дыра", которые ликвидируются в Дзержинске в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".

"В рамках общественного контроля объезжаем объекты, которые уже ликвидируются, и те, что только планируются к ликвидации. Исторически сложилось, что в Нижегородской области достаточно много объектов накопленного экологического вреда. Сейчас регион активно привлекает средства федерального бюджета на их ликвидацию, включает объекты в национальный проект "Экология". Эта работа требует высокого уровня компетенций и эффективных коммуникаций с федеральным центром. Считаем, что динамика в этом направлении положительная – объекты ликвидируются, задачи, поставленные правительством России и губернатором Нижегородской области, решаются", - сказал Рашид Исмаилов.

Также специалисты провели выездное совещание на Шуваловской свалке. Они отметили, что при проведении рекультивационных работ необходимо регулярно осуществлять общественный контроль.

"Общественный контроль важен на всех этапах реализации проекта. Население должно принимать участие в решении дальнейшей судьбы данной территории. Люди должны сами определить, что здесь будет. Но самое главное - и это цель нацпроекта "Экология" - повышение качества жизни сотен тысяч людей", - добавил председатель РЭО.

"Прекрасно, что наконец-то судьба данного объекта решена. И совсем скоро нижегородцы забудут, что такое Шуваловская свалка. Считаю, что данная территория должна в будущем стать зеленой рекреационной зоной", - сказал в свою очередь Владислав Атмахов.

Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, уже в этом году на ликвидацию Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода из федерального бюджета региону будет выделено 329,4 млн рублей. Всего, согласно смете, стоимость работ по ликвидации составляет 1,335 млрд рублей.

"Рекультивация одного из самых проблемных объектов накопленного экологического ущерба в Нижнем Новгороде позволит значительно изменить облик данной территории. Всего до 2022 года из федеральной казны мы рассчитываем получить 997,2 млн рублей. Остальные средства будут направлены из областного бюджета", - пояснил Глеб Никитин.

"Важно отметить, что свалка будет не консервироваться, а именно ликвидироваться. Технический этап подразумевает сепарацию. Сначала отходы отсортируют. Часть будет пущена во вторичную переработку, часть – вывезена на полигоны. И в рамках биологического этапа сюда будет завезен плодородный слой почвы и посеяна трава", - рассказал заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

Напомним, в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" в Нижегородской области завершилась рекультивация шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново". Продолжаются работы по обезвреживанию отходов на свалке промышленных отходов "Черная дыра".

Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.