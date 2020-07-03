Банк "Открытие" запустил денежные переводы Western Union Бизнес

Банк "Открытие" запустили услугу денежных переводов в своем интернет-банке. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В пресс-службе пояснили, что банк "Открытие" входит в перечень системно значимых кредитных организаций России, а Western Union (NYSE: WU) — один из лидеров в сфере международных денежных переводов.

Теперь клиенты банка могут отправлять деньги по России и за рубеж в любое время из любой точки планеты через cистему Western Union в интернет-банке со своей банковской карты.

Отправлять средства можно как в рублях, так и в долларах США. Получить перевод можно наличными в сотнях тысяч пунктов обслуживания Western Union в более чем 200 странах и территориях мира. Размер комиссии начинается от 1% и зависит от суммы перевода и страны назначения. Лимит для большинства стран составляет 350 тысяч рублей за одну операцию, 350 тысяч рублей в день, 600 тысяч рублей в месяц.



"Мы рады предложить нашим клиентам новый сервис, который позволит поддержать своих близких, где бы они ни находились. Уверен, что услуга будет пользоваться большим спросом с учетом ограничений на поездки в условиях пандемии. Мы намерены активно развивать сотрудничество с Western Union и в ближайшее время предложить новые сервисы нашим клиентам", – сказал начальник управления транзакционного бизнеса банка "Открытие" Дмитрий Бочеров.

"Партнёрство с банком "Открытие", одним из крупнейших банков страны, несёт преимущества для обеих сторон: мы расширяем наше цифровое присутствие, а клиенты банка получают возможность удобно отправлять деньги по всей России и за рубеж", – комментирует региональный вице-президент Western Union в России и странах СНГ Андрей Агеев.

"Открытая платформа Western Union позволяет финансовым институтам и другим организациям решать целый ряд задач, связанных с денежными переводами за рубеж, делает переводы удобнее, быстрее и прозрачнее. Мы очень рады сотрудничеству с банком "Открытие" и надеемся, что в ближайшем будущем оно станет еще шире", - добавил он.

Чтобы совершить перевод, необходимо зайти в интернет-банк "Открытия", перейти в раздел "Переводы", а затем открыть вкладку "По всему миру". После этого остаётся только выбрать страну назначения, источник списания средств, ввести данные получателя и сумму, а также валюту перевода. Процедура занимает несколько минут. После совершения перевода отправитель получит контрольный номер денежного перевода (MTCN), который следует сообщить получателю.

Получить перевод можно наличными в сотнях тысяч пунктов обслуживания Western Union по всему миру через несколько минут после отправки. Для получения денежного перевода необходимо иметь при себе удостоверение личности и знать контрольный номер денежного перевода.