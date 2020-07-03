Новая антикризисная программа для бизнеса стартовала в Нижегородской области Бизнес

Новая антикризисная программа для бизнеса стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян на пресс-конференции, посвященной презентации проекта.



Проект под названием "Популяризация предпринимательства в Нижегородской области – 2020" позволит жителям региона улучшить предпринимательские навыки и получить поддержку в реализации бизнес-идей, сказал он.

"Популяризация предпринимательства" – достаточно важное сегодня направление. Проект станет органичным дополнением к реализующимся сегодня мерам господдержки бизнеса и позволит оживить деловую активность в регионе. Участники смогут оценить уровень бизнес-навыков, пройдя тестирование, по итогам которого будут выданы персональные рекомендации, а также предоставлена возможность принять участие в конкурсе бизнес-идей", - подчеркнул Андрей Саносян.

"Каждый, кто станет участником конкурса бизнес-идей, получит экспертную оценку своего проекта. А это очень важно на старте – понять, жизнеспособна ли твоя идея, и получить совет: в каком направлении необходимо приложить усилия, чтобы бизнес не только быстро и успешно "взлетел", но и устойчиво развивался. Ну, а ТОП-10 идей получат сертификат на менторскую поддержку в течение года", - отметил заместитель губернатора.

Программа проекта позволит обеспечить адресную работу с самыми различными категориями граждан - от учащихся старших классов до военных в отставке, от начинающих предпринимателей до уже опытных представителей бизнеса.

Один из амбассадоров проекта, директор Ассоциации кластеров и технопарков России, международный эксперт Программы развития ООН Андрей Шпиленко подчеркнул значимость проекта для развития предпринимательства.

"Участие в "Популяризации предпринимательства" – уникальная возможность получить консультации от ведущих федеральных экспертов, оценить свой бизнес-потенциал, поработать с лучшими наставниками, проработать свои бизнес-проекты вместе с лидерами отрасли. Причем, что особенно важно в текущих условиях, практически все это можно сделать, не выходя из дома, используя портал проекта "Популяризация предпринимательства" mybiznn.ru", – отметил Андрей Шпиленко.

Участие в проекте — бесплатное.

Подробная информация о проекте "Популяризация предпринимательства" — на официальном портале: mybiznn.ru.

Справочную информацию можно получить в колл-центре "Мой бизнес" по телефону горячей линии: 8-800-301-29-94, а также по телефону 8-800-201-52-80 (звонок бесплатный).

Странички проекта в социальных сетях:

https://vk.com/public195739236

https://www.instagram.com/mybiznn/

Проект реализуется министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным АНО "Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".