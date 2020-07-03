Мошенник продавал копии старинных монет Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Мошенник продавал копии старинных монет под видом настоящих. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 22 июля 2020 года.

Ранее в отдел полиции обратился 24-летний житель Ленинского района города и сообщил о том, что накануне на улице к нему подошел мужчина и предложил купить фамильные драгоценности – монеты из золота.

Нижегородец сначала не поверил незнакомцу и предложил зайти в ломбард, чтобы убедиться в ценности товара. Сотрудник ломбарда, исследовав одну из монет, подтвердил, что изделие из золота.

После этого потерпевший купил у незнакомца шесть монет, заплатив за них 15 тысяч рублей. На следующий день потерпевший отправился к ювелиру, чтоб узнать стоимость приобретения. Золотых дел мастер сообщил клиенту плохую новость: приобретенные им монеты не представляют никакой исторической ценности, а кроме того, выполненные из сплава недрагоценного металла.

Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился с заявлением в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Подозреваемый был установлен. Сотрудники полиции задержали 32-летнего безработного жителя Астрахани. В ходе допроса он пояснил полицейским, что монеты он купил специально, чтобы продавать их доверчивым людям под видом старинных.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Полицейские советуют проявлять разумную осторожность при вложении денег предметы, имеющие историческую ценность, а также изделия из драгоценных металлов:

- Никогда не покупать монеты и ювелирные изделия на улице. Приобретать их можно только в специализированных магазинах с проверенной репутацией.

- При покупке раритета (даже в специализирующемся на антиквариате, нумизматике или ювелирных изделиях заведении) всегда консультироваться с компетентным в данной области экспертом.

- При покупке предметов из драгоценных металлов, по возможности, делать пробу их состава.