Нижегородцам предложили сделать "астрономические" фотографии

Нижегородский планетарий приглашает принять участие в "Астрофотоохоте". Фотографировать можно всё: красивые закаты и рассветы, грозовые тучи, гало, серебристые облака, радугу, Луну, Млечный Путь, звёзды, планеты и многое другое.
Готовые фотографии необходимо отправить в группу планетария ВКонтакте через личное сообщение.
Ко всем фотографиям нужно приложить описание: название (желательно), дата и время съёмки, место наблюдения, используемая техника.
Организаторы отмечают, что хорошая техника - не решающий критерий: оценивается не только художественность и качество снимка, но и его интересность с научной точки зрения.
В конце конкурсного марафона будут определены победители, которые получат от Нижегородского планетария "космические призы".
Конкурс "астрономических" фотографий проходит до 6 августа.
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