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Происшествия

Пять человек пострадали в массовой аварии на сельской дороге в Пильнинском районе

22 июля 2020 10:47  [85] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пять человек пострадали в массовой аварии на сельской дороге в Пильнинском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Столкновение двух автомобилей, Hyundai и ВАЗ, произошло накануне, 21 июля, в с. Ст.Мочалей.

Водитель 1951 г.р. (стаж 50 лет), управляя Hyundai, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ.

В результате ДТП пострадали водители и пассажиры обоих автомобилей. Пять человек были госпитализированы с различными травмами. Детей среди пострадавших нет.

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