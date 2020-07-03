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Пять человек пострадали в массовой аварии на сельской дороге в Пильнинском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Столкновение двух автомобилей, Hyundai и ВАЗ, произошло накануне, 21 июля, в с. Ст.Мочалей.
Водитель 1951 г.р. (стаж 50 лет), управляя Hyundai, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ.
В результате ДТП пострадали водители и пассажиры обоих автомобилей. Пять человек были госпитализированы с различными травмами. Детей среди пострадавших нет.
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