Банк "Открытие" запустил не имеющую аналогов в России систему обработки и хранения архивов Бизнес

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Банк "Открытие" запустил не имеющую аналогов в России систему обработки и хранения архивов с применением Agile менеджмента.

Как сообщили в пресс-службе банка, проект открывает перед банком широкие возможности по оптимизации и развитию ИТ-ландшафта, а также выводит бизнес-процессы работы с архивными данными на качественно новый уровень эффективности. Технологическим партнером проекта выступила компания "Неофлекс", разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса.

Банк "Открытие" обладает уникальным ИТ-ландшафтом, в котором в результате процессов присоединения других банков аккумулировалось более 150 архивных систем. Создание единой современной системы хранения и обработки архивов существенно оптимизирует стоимость владения архивными данными, позволяет обрабатывать по ним запросы государственных органов в режиме реального времени, а также снижает риски потери данных в связи с использованием архивного оборудования.

В рамках проекта было использовано решение, разработанное компанией "Неофлекс", на базе современных инструментов стека Big Data. Это позволило осуществить бесшовный переход пользователей на взаимодействие с новой системой и провести безопасное отключение старых архивных систем.

Применение гибкого метода управления и ETL-средства Neoflex Datagram для автоматического массового импорта данных позволили в сжатые сроки перенести ключевые пользовательские отчеты и данные из нескольких десятков архивных систем. Благодаря этому специалисты банка теперь могут формировать универсальные отчеты.

"Запуск системы хранения и обработки архивов ознаменовал успешный старт трансформации работы банка с архивными данными. Система позволит существенно оптимизировать бизнес-процессы в работе с ними, снизить нагрузку на операционные подразделения, а также предельно минимизировать финансовые и репутационные риски банка "Открытие", - прокомментировала член правления банка "Открытие" Светлана Емельянова.

"Оптимизация стоимости владения большим объемом разнородных архивных систем при постоянном потоке запросов регулирующих органов - одна из стратегических задач трансформации ИТ-ландшафта банка. Система хранения и обработки архивов призвана предоставить быстрый универсальный доступ к критически важной информации, а также увеличить срок хранения и постоянную доступность архивных данных. Это, в свою очередь, повысит эффективность наших бизнес-процессов и обеспечит удовлетворенность корпоративных пользователей. Важным достоинством системы также является ее использование для хранения "холодных" и "теплых" данных высоконагруженных систем, находящихся в промышленной эксплуатации", - добавил старший вице-президент, директор департамента ИТ-эксплуатации банка "Открытие" Денис Гузовский.

"Проект построения системы обработки и хранения архивов находится в тренде цифровой трансформации бизнеса организаций с использованием Big Data. Понимание бизнес-процессов заказчика и наличие глубокой ИТ-экспертизы позволяют нам разрабатывать лучшие решения на острие современных технологий", - отметила партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию компании "Неофлекс" Елена Лукутина.