В программе "Единой России" должен быть набор реальных предложений, - Дмитрий Медведев Политика

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обсудил с участниками кадрового проекта партии возможные положения будущей предвыборной программы "Единой России". Об этом сообщили в НРО партии.



На встрече с участниками проекта "ПолитСтартап", которые одержали победу в предварительном голосовании партии и представят ее на выборах в сентябре, Дмитрий Медведев заявил, что проект доказал свою востребованность и эффективность. Он назвал "серьезным интеллектуальным ресурсом" тех, кто прошел политическую практику — их более 13,5 тысяч.

Председатель "Единой России" обсудил с участниками "ПолитСтартапа" предложения в программные документы партии. Их могут включить в документы к следующему избирательному циклу.

К примеру, одна из участниц предложила зафиксировать рост тарифов на ЖКХ не выше уровня инфляции. Дмитрий Медведев назвал эту тему крайне острой для жителей страны.

"Мы могли бы зафиксировать в качестве предложений в нашу партийную программу какие-то механизмы, которые сдерживают рост тарифов. Действительно, эта тема — одна из самых острых для граждан нашей страны. Давайте вместе поработаем над программным документом и подумаем, какие принципы и методы туда можно было бы внедрить", — сказал Дмитрий Медведев.

Другой участник, врач-нейрохирург поднял тему поддержки врачей — в частности, обеспечения медиков жильем. Дмитрий Медведев отметил, что медицинские работники стали настоящими героями и заслуживают особого внимания со стороны государства и "Единой России".

"Нужно обязательно предусмотреть дополнительные меры поддержки, гарантии, в том числе и по программам, связанным с жильем. Давайте мы в рамках нашей новой программы этот подход разовьем. Нужно посмотреть, какие именно жилищные институты использовать, кому конкретно давать жилье, при каких условиях — потому что это всегда решение индивидуального вопроса. Но это сделать нужно обязательно", — заявил Дмитрий Медведев.

Отдельным блоком в программе станет экономическое развитие страны. Дмитрий Медведев подчеркнул, что программа "Единой России" должна включать набор не пожеланий, а конкретных предложений, которые будут работать не только здесь и сейчас, но и в перспективе.

"Я неоднократно говорил, что программа "Единой России" — это работающий документ. Не просто с чем-то вышли на выборы, сказали и забыли. Это должен быть не набор пожеланий — у нас должна быть сильная экономика и много бизнеса — а набор реальных предложений, которые необходимы в ближайшее время. Но с прицелом на будущее", — сказал Дмитрий Медведев.

Характеризуя перспективы партийного проекта, Дмитрий Медведев отметил, что наставничество, на котором строится "ПолитСтартап", должно развиваться — это, по сути, одно из условий существования партии. Через этот механизм партия сокращает поколенческий разрыв.

Напомним, проект "ПолитСтартап" реализуется в Нижегородской области уже второй год.

"Наша молодежь активно участвует в проекте. Партия дает им шанс проявить себя, реализовать свой потенциал, заложить основы для политической карьеры. В процессе обучения участники не только получают новые знания и навыки, но и представляют свое видение происходящих процессов в обществе, свои идеи и инициативы. Для партии "ПолитСтартап" помогает подготовить новые и перспективные кадры. В этом году четыре участника проекта победили в предварительном голосовании и теперь участвуют в выборах депутатов городской Думы Нижнего Новгорода от "Единой России", - рассказал первый заместитель руководителя исполнительного комитета НРО партии "Единой России" Дмитрий Кабайло.