Движение по мосту через Кудьму будет ограничено в Кстовском районе Общество

Движение по мосту через Кудьму будет ограничено в Кстовском районе. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

В частности, с 22 июля введены временные ограничения движения по мосту через реку Кудьма на 447 км трассы М-7 "Волга" (https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ae2f08c9388def8443d5c6cd6dd6bde92c063d0251c5ac7d459bc423b2f00337b&source=constructorLink). На искусственном сооружении пройдут внеплановые гарантийные работы.

Несколько дней (22, 24, 25 и 26 июля) проезд осуществляется в обе стороны по суженной проезжей части. Действуют ограничения по скорости.

Движение будет организовано в реверсивном режиме 23 июля, а также с 27 по 30 июля.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднений. При проезде ремонтных участков необходимо следить за знаками и соблюдать временную схему движения.