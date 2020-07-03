Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко и Глеб Никитин обсудили корректировку нацпроекта "Экология" Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко и губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин обсудили корректировку национального проекта "Экология". Рабочая встреча прошла в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 22 июля 2020 года.

"Экологическая составляющая является одной из важнейших в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни", определенной президентом России. Это создание устойчивой системы обращения с ТКО, снижение выбросов загрязняющих веществ, ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных ресурсов. Ключевым инструментом для достижения поставленных задач является национальный проект "Экология". Он - один из самых масштабных и сложных. Нам приходится решать уникальные задачи, учитывая специфику каждого региона России. В этой деятельности крайне важна роль профильной рабочей группы Госсовета, которая стала эффективной коммуникационной площадкой для федеральных органов власти, региональных структур и общественных организаций. Рассчитываю, что вместе мы сможем сделать национальный проект еще более эффективным и полезным для всех жителей страны", - сказала Виктория Абрамченко.

"Нижегородская область сегодня - один из регионов-лидеров в общероссийской экологической повестке. У вас реализуются знаковые проекты по ликвидации крупнейших объектов накопленного ущерба. В регионе мощный промышленный комплекс, в особенности химическая отрасль. Все это с одной стороны накладывает большую ответственность, с другой – дает возможность для того, чтобы выработать системный подход, который можно было бы использовать на общегосударственном уровне", - добавила заместитель председателя правительства РФ.

Как сообщил Глеб Никитин, уже сегодня планируется провести заседание рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы".

"Президент России расширил горизонт планирования при достижении национальных целей. В отношении нацпроекта "Экология" это особенно важно. В нем действительно содержатся уникальные для регионов задачи, которые не решались десятилетиями. Например, связанные с объектами накопленного экологического ущерба. Сначала необходимо их тщательно изучить, что уже требует огромных ресурсов", - сказал Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, основой для разработки мероприятий федерального проекта "Чистая страна", в рамках которого ведется ликвидация опасных объектов, были данные Государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде. В него включено незначительное число объектов из-за недостаточности у субъектов Российской Федерации денежных средств на разработку проектной документации по всем объектам. Например, в Нижегородской области из 120 объектов в данный реестр вошли лишь три. Общая инвентаризация за счет средств федерального бюджета таких объектов на территории всех субъектов Российской Федерации позволила бы иметь полное представление о масштабах проблемы и точнее принимать решения о приоритетности их ликвидации в зависимости от наносимого вреда.

"От жителей губернаторам поступает очень много обращений, связанных с необходимостью ликвидации свалок на землях лесного фонда или территориях сельского хозяйства. Пока же федеральный проект предусматривает только рекультивацию полигонов в границах населенных пунктов. Считаем необходимым расширить его действие", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что нуждается в расширении и федеральный проект "Чистый воздух".

"На данный момент в проекте всего 12 городов страны. Считаю, что с учетом расширения горизонта планирования мы можем увеличить этот список в национальном проекте. По данным Росгидромета, в 2019 году в перечень городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха включено 40 населенных пунктов. Нам нужно обратить внимание на крупные города, где проживает наибольшее число людей, работают крупные предприятия, развита дорожная сеть. Мы видим, что именно к качеству воздуха больше вопросов у жителей страны. Большое значение имеет не только состав воздуха, но и органолептические показатели. Если люди чувствуют неприятный запах, то, даже если он безопасен, это влияет на качество жизни. Важным решением может стать создание системы непрерывного мониторинга. Есть современные цифровые технологии, которые позволяют дать моментальную реакцию на любые изменения. В этом вопросе даже минуты могут иметь значение", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что особую роль в реализации национального проекта "Экология" должны занимать экологическое воспитание и просвещение.

"Можно сколько угодно решать проблемы прошлого, но без ответственного отношения к экологии они будут возникать снова и снова. Считаем необходимым усилить в национальном проекте образовательную составляющую и роль общественного контроля. В Нижегородской области уже создаются инструменты для того, чтобы в экологическом контроле могли участвовать сами граждане. Эту практику можно было бы тиражировать на уровне страны. Все мы увидели силу волонтерского движения в борьбе с пандемией. Экология и забота об окружающей среде являются не менее значимыми объединяющими факторами", - отметил Глеб Никитин.

Ранее Виктория Абрамченко отметила, что новые вызовы требуют развития экологической повестки и усиления ключевых задач в области экологии. Реализация национальных проектов будет сопровождаться межведомственным, межкомандным взаимодействием для достижения общих целей.

"Сохранение наших уникальных объектов – еще одна стратегическая цель, которая будет заложена и в нацпроекте, и в программах развития. Еще одно направление – избавление от "советского" наследия: заброшенных промышленных площадок, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. В ближайшее десятилетие мы должны провести колоссальную работу по ликвидации накопленного экологического вреда. К этому "снаряду" мы уже приступили системно и реализуем ряд проектов в Иркутской, Нижегородской области и других субъектах. На полную ликвидацию некоторых уже закрытых опасных площадок по нашим оценкам потребуется около 4-5 лет", – сказала Виктория Абрамченко.