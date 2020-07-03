Нижегородская область увеличила объем несырьевого неэнергетического экспорта на 7% Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область за 5 месяцев 2020 года увеличила объем несырьевого неэнергетического экспорта на 6,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до $1,16 млрд. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Важно, что в этом году, несмотря на пандемию, наша область не только не снизила показатели по экспорту этой категории продукции, но и значительно улучшила свои позиции. Нижегородская область – единственный регион среди крупных экспортеров округа, который продемонстрировал положительную динамику", - пояснил глава региона.

"В прошлом году за аналогичный период по данным показателям мы были на 19 месте в рейтинге субъектов страны, в этом – на 15-ом. А среди регионов ПФО мы на 2-ом месте, тогда как по итогам 5 месяцев 2019-го были третьими", - добавил он.

Продукцию данной категории регион экспортировал, в основном, в Белоруссию – $252 млн (рост на 35%), Китай – $184 млн (увеличение в 2,4 раза), Бангладеш – $85 млн (рост в 2,3 раза), Узбекистан – $85 млн (увеличение в 2,5 раза).

Кроме того, выросли поставки механического оборудования и техники (на 26%), подсолнечного масла (на 16%), информационных носителей (в 3 раза), полиграфической продукции (в 2,4 раза), специальной автотехники (в 4 раза), фармацевтической продукции (на 15%) и бесшовных стальных труб (в 3,6 раза).

Напомним, в 2019 году по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого планируется увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта.