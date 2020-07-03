Женщина с ребенком отравились газом в Нижнем Новгороде Происшествия

Женщина с ребенком отравились газом в Нижнем Новгороде. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, организована доследственная проверка.

По предварительным данным, накануне днем, 21 июля, в квартире дома по ул. Суетинской в Нижегородском районе неожиданно стало плохо 32-летней женщине и ее 3-летнему сыну. Отец ребенка оперативно вызвал медиков, которые доставили пострадавших в больницы города. Женщина в тот же день после оказания ей медицинской помощи отпущена домой, а мальчик госпитализирован в детскую областную больницу.

Как установили следователи СК, квартира, из которой были доставлены в больницу пострадавшие, располагается на 4 этаже 5-этажного панельного дома. Днем 21 июля на кухне указной квартиры одновременно работали газовые приборы: колонка и плита.

В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, а также имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения. Кроме этого будет установлено, имелись ли неисправности вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.