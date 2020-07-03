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Общество

Число "горячих линий" по трудоустройству увеличилось в несколько раз в Нижегородской области

22 июля 2020 16:37  [34] Общество

Число "горячих линий" по трудоустройству увеличилось в несколько раз в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управление по труду и занятости населения.

Наиболее остро вопрос стоит в Нижнем Новгороде, поэтому количество "горячих телефонных линий" здесь увеличено с 2-х до 10-ти.

Также прием обращений граждан Нижнего Новгорода осуществляется по специально созданным дополнительным адресам электронной почты. Таким образом в день рассматривается до 200 обращений граждан по следующим вопросам:

- о сроках и размере пособия: posobie_czn@mail.ru,

- о предоставлении дополнительных документов: svidetelstvo_czn@mail.ru,

- о выдаче справок: spravki-nnov@mail.ru.

"Для того чтобы все нижегородцы, в том числе и те, кто "на Вы" с Интернетом, смогли дозвониться, "горячая линия" открыта по единому многоканальному телефону: 8(831)234-07-27. Специально на период действия режима повышенной готовности в Нижегородской области количество линий было увеличено с 1 до 7. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера наши специалисты консультируют по телефону до 300 жителей региона", - рассказала руководитель управлений по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина.

По информации управления, в начале введения ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и перехода на дистанционный режим работы граждане чаще всего спрашивали о том, как встать на учет в качестве безработного и каков размер пособия.

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