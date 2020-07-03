Двухэтажный экскурсионный автобус начал курсировать по Нижнему Новгороду Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Двухэтажный экскурсионный автобус начал курсировать по Нижнему Новгороду сегодня, 22 июля 2020 года.

Организаторы рассказали, что в пути автобус охватывает около 20 основных достопримечательностей города. Поездка длится примерно час. Путь следования автобуса: площадь Революции – площадь Горького – площадь Свободы – площадь Минина и Пожарского – Чкаловская лестница – Речной вокзал – Стрелка – площадь Ленина – Московский вокзал. Билеты на экскурсию можно приобрести на сайте компании или непосредственно у стюардов. На борту каждый пассажир может воспользоваться аудиогидом и индивидуальными наушниками.

"В преддверии празднования Дня города Нижнего Новгорода компания ООО "City Sightseeing Russia" при поддержке мэрии организовала для нижегородцев и гостей города экскурсии по городу на двухэтажном автобусе. Напомню, что похожий проект был ранее при поддержке областного правительства во время фестиваля "Горьковская ёлка". Мы очень рады, что сейчас он получил продолжение и в летний период. Надеемся, что такие экскурсии всем понравится и позволят с новой силой влюбиться в наш город", – отметил директор департамента предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода Илья Лагутин.

Экскурсионные автобусы по Нижегородской области запускают с учетом соблюдения правил социального дистанцирования, перчаточно-масочного режима и других необходимых требований Роспотребнадзора.

Экскурсии на двухэтажных автобусах будут проходить до 16 августа. Однако, если проект будет коммерчески успешен в Нижнем Новгороде, то он будет продлен, а в будущем году стартует на регулярной основе.

Он также уточнил, что автобусы стартуют с двух точек: в 12:00 – от Московского вокзала (со стороны ТЦ "Республика") и с 12:30 от площади Минина и Пожарского (у памятника Чкалову). Интервал движения составляет полчаса.