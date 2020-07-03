Парад парусов и рыболовный турнир: в Нижнем Новгороде отметят День города Культура и отдых

Празднование Дня города состоится в Нижнем Новгороде 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам брифинга 22 июля 2020 года.

Как сообщил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев, в основу сценария Дня города-2020 легли три основных принципа: отказ от массовых мероприятий, неполный уход в онлайн и широкий охват различных интересов.

Администрация выделил три ключевых направления празднования: "Смотри!", "Гордись!" и "Действуй!"

Блок "Смотри!":

- с 9:00 до 16:00 на Гребном канале планируется рыболовный турнир "Кубок Нижнего". Принять участие в турнире смогут не более 100 человек единовременно. Нужна предварительная регистрация.

(фото: Дума Нижнего Новгорода)

- с 20:30 до 22:00 в акватории слияния рек Оки и Волги пройдет парад парусов. В нем примут участие двадцать парусных яхт, на которые предварительно будут установлены светодиодные приборы для подсвечивания парусов.

- на Нижне-Волжской набережной состоится пленэр для художников, где нижегородские мастера и учащиеся детских художественных школ будут делать зарисовки города.

"Также мы приняли решение отметить достижения нижегородских медиков в борьбе с коронавирусом. Были разработаны "карты героев", которые позволят бесплатно сходить в музей, театр, планетарий. К бесплатному посещению будут открыты и областные музеи", – сообщил Юрий Шалабаев.

Блок "Гордись!":

Он включает в себя традиционную церемонию возложения цветов к памятнику основателям города и к могиле Козьмы Минина. В этом году церемония будет закрытой. Также в этот день наградят лауреатов Премии города Нижнего Новгорода и добровольцев, которые приняли участие в мероприятиях по соблюдению мер безопасности в период пандемии.

Блок "Действуй!":

Этот блок позволит нижегородцам выбрать дворы, где в сентябре пройдут масштабные субботники. Заявки можно подать на специальном сайте, из них отберут 100. В сентябре, если позволит эпидемиологическая ситуация, в этих дворах организуют субботники.

"Жителей дворов снабдим всем необходимым: материалами, инвентарем, посадочными материалами. А до этого проведем стратегические сессии, где выясним их предпочтения. Во время субботников будут работать аниматоры", – пояснил Юрий Шалабаев.

Директор городского департамента культуры Роман Беагон добавил, что в целях безопасности большинство мероприятий потребуют предварительной регистрации.

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