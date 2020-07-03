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Бизнес

Около 4,6 тысяч машин переведут в Нижегородской области на природный газ в рамках госпрограммы

22 июля 2020 17:21  [73] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Около 4,6 тысяч машин переведут в Нижегородской области на природный газ в рамках госпрограммы, которая продлится три года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Реализация государственной программы "Развитие энергетики" стартовала в 2020 году. Она предусматривает развитие рынка газомоторного топлива, в частности, перевод транспорта на компримированный природный газ (КПГ). Первые автомобили уже переоборудованы.

"Программа является эффективным инструментом по переходу к использованию наиболее доступного по цене топлива, а также оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду. Природный газ в три раза дешевле бензина и дизеля. Также благодаря программе нижегородцы получают возможность перевести автомобиль на КПГ со скидкой в 70%", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что программа предусматривает софинансирование из федерального и областного бюджета.

"Всего на эти цели будет направлено чуть более 200 млн рублей из которых 150 млн – средства федерального бюджета и еще 50 млн – областного", - пояснил глава региона.

В этом году на более экологичный вид топлива в области планируется перевести около тысячи автомобилей, а в течение трех лет - 4 600 единиц автомобильной техники.

Автовладельцы (как физические, так и юридические лица) смогут получить скидку на газобаллонное оборудование и его установку при обращении в аккредитованный сервисный центр. Ее размер на 2020 год составляет на легковой автомобиль - от 54 тысяч до 84 тысяч рублей, на грузовой транспорт - от 228 тысяч до 400 тысяч, а на пассажирский транспорт – от 126 тысяч до 222 тысяч рублей. В настоящее время министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области принимает заявки от организаций, занимающихся переоборудованием и техническим обслуживанием транспортных средств, для участия в госпрограмме.

Информация о начале реализации государственной программы в Нижегородской области и об аккредитованных пунктах переоборудования и технического обслуживания транспортных средств будет размещена на сайте регионального минтранса.

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