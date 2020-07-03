Деятельность нескольких крупных наркоторговцев пресекли в Нижегородской области Происшествия

Фото: источник в правоохранительных органах

Управление Федеральной службы безопасности по Нижегородской области с конца прошлой недели раскрыло нарколабораторию, интернет-магазин по продаже наркотиков и два канала поставки из других регионов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

В ходе проведенных спецопераций удалось изъять более 12 кг наркотических средств синтетического и растительного происхождения. Среди них были кокаин и героин.

По всем выявленным преступлениям возбуждены уголовные дела