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Происшествия

Деятельность нескольких крупных наркоторговцев пресекли в Нижегородской области

22 июля 2020 17:40  [81] Происшествия

Фото: источник в правоохранительных органах

Управление Федеральной службы безопасности по Нижегородской области с конца прошлой недели раскрыло нарколабораторию, интернет-магазин по продаже наркотиков и два канала поставки из других регионов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

В ходе проведенных спецопераций удалось изъять более 12 кг наркотических средств синтетического и растительного происхождения. Среди них были кокаин и героин.

По всем выявленным преступлениям возбуждены уголовные дела

 

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