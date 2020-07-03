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Общество

Нижегородские школы на 100% готовы к организации питания обучающихся

22 июля 2020 18:41  [88] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 22 июля рассмотрели информацию о подготовке к обеспечению с нового 2020/2021 учебного года бесплатным горячим питанием обучающихся школ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

С докладом перед законодателями выступил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. Он сказал, что в настоящее время 100% пищеблоков подготовлены к организации питания с 1 сентября 2020 года.

На эти цели из бюджета региона будет направлено до конца текущего года 276,6 млн рублей.

"Впереди - новый учебный год. Для подготовки к его началу предстоит сделать еще очень многое. В первую очередь, это решение задачи по обеспечению горячим питанием учащихся начальных классов. Вместе с правительством области будем внимательно отслеживать то, как идет эта работа в районах и городских округах", - сказал председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов.

Сергей Злобин добавил, что для решения данной задачи в Нижегородской области создана межведомственная рабочая группа под председательством заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова.

"Нам предстоит обеспечить не просто бесплатным и здоровым питанием более 146 тысяч обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций Нижегородской области. Организация бесплатного питания будет существенной поддержкой для нижегородских семей", - сказал Сергей Злобин.

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