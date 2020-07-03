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Бизнес

Банк "Открытие" разработал для МСБ "Бизнес Портал", где можно анализировать свои расходы и доходы

22 июля 2020 18:57  [89] Бизнес

Банк "Открытие" предложил владельцам малого и среднего бизнеса сервис "Финансовая аналитика" для ведения учета, анализа, планирования и контроля операций по счетам в интернет и мобильном банке "Бизнес Портал". Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что теперь клиенты могут в режиме онлайн видеть баланс всех текущий счетов, операции по ним – все поступления и траты, наглядный график расходов и доходов за месяц и год, а также разницу между ними. Все совершаемые клиентами операции с использованием пластиковых карт автоматически распределяются по категориям. Вся финансовая аналитика предоставляется клиенту бесплатно.

Финансовая аналитика доступна на главной странице "Бизнес-Портала" в разделе "Мои счета". На главной странице расположен виджет, на котором клиент может увидеть все свои траты за выбранный месяц, распределенные по статьям, с указанием суммы расходов по каждой из них. Информация формируется консолидировано по всем счетам клиента, открытым в банке по данной компании. Если ему требуется более детальная информация в виде графиков, он может получить их, развернув модуль одним кликом.

Кроме того, клиент может проанализировать расходы по интересующим его категориям (комиссии, платежи в бюджет, зарплата и т.д.) за определенный период времени, который он может установить самостоятельно: месяц, квартал или год. Расходы отражаются по всем категориям. При этом клиент может выбрать определенную категорию расходов, чтобы подробнее увидеть количество операций и сумму расходов по ней.

"Мы развиваем дистанционные сервисы для предпринимателей, и делаем их более информативным и максимально полезными. Новый сервис поможет упростить работу с движением средств - это полезный инструмент, который позволяет контролировать свои траты, следить за своими сбережениями и формировать бюджет. С помощью этой несложной финансовой аналитики предпринимателю не требуется лишний раз отвлекаться на запуск дополнительных программ, например бухгалтерских. Мы продолжим развивать функциональность услуги", - прокомментировала управляющий директор управления развития электронного бизнеса банка "Открытие" Надежда Дубикова.

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