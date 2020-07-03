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Общество

Курение электронных сигарет и кальянов запретили в общественных местах

23 июля 2020 08:51  [291] Общество

Фото: С сайта Госдумы

Госдума приняла инициативу о распространении антитабачного закона на всю никотинсодержащую продукцию, а также о запрете продаже такой продукции несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов принят в третьем чтении.

Теперь в отношении любой никотинсодержащей продукции, к которой относятся, в том числе, электронные сигареты, вейпы, кальяны, распространяются все действующие ограничения в части курения табака.

Соответственно, в местах, где запрещено курить сигареты, также запрещается употреблять подобную продукцию. Речь идет об общественных местах.

Кроме того, на эту продукцию распространяются ограничения по продаже и рекламе, действующие для табачных изделий.

В пресс-службе пояснили, что принятие закона обусловлено многочисленными обращениями от общественных организаций и частных лиц с просьбой ограничить потребление, рекламу и продажу электронных курительных изделий, так как данная продукция продается несовершеннолетним и потребляется школьниками, в том числе внутри школы.

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