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Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём военно-морского флота России

26 июля 2020 09:07  [1] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём военно-морского флота России. Праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля, в этом году приходится на 26 июля.

"Этот прекрасный праздник связан с событиями, произошедшими более трех веков назад. Во времена Петра Великого рождался флот, ставший одним из символов страны. Отвага первопроходцев, многогранный талант кораблестроителей, героизм моряков прославили нашу Родину и сделали ее морской державой!

Дорогие ветераны! Мир, который сегодня надежно хранят ваши сыновья, внуки и правнуки, был завоеван вами в смертельном бою с жестоким врагом. Мы преклоняемся перед вашим подвигом и свято чтим память о нем!

В Год Памяти и Славы, когда мы отмечаем 75-летие Великой Победы, мне хотелось бы вспомнить труд горьковских корабелов. Со стапелей завода "Красное Сормово" сошли более 40% всех подводных лодок, произведенных в стране. Этот вклад в Победу отразился в решении о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". Сегодня предприятия региона продолжают славные трудовые традиции.

Желаю всем, кто причастен к празднику, мирного неба над головой, счастья и здоровья!" – отмечается в поздравлении.

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