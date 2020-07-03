Памятную доску режиссеру Алексею Балабанову установят на фасаде НГЛУ Культура и отдых

Главный корпус НГЛУ Фото: Яндекс. Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Памятную доску Алексею Балабанову установят на фасаде главного корпуса Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова, где учился режиссер. Об этом сообщается на сайте университета.

Установка символа памяти стала темой встречи делегации "Горький-Fest" с ректором НГЛУ Жанной Никоновой.

Как сообщила организатор и генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева, памятную доску планируется установить в 2021 году. Также в будущем году будет организована выставка, посвященная учебе Алексея Балабанова и его жизни в Нижнем Новгороде.

(Алексей Балабанов и исполнитель главной роли в фильме "Брат" Сергей Бодров, с сайта вокруг.тв)

"На следующий год - год 800-летия Нижнего Новгорода и первого пятилетия нашего фестиваля - мы торжественно сделаем ярким, большим событием установку мемориала, чтобы оно не прошло мимолетно. И мы объявим конкурс на разработку макета - первоначальный эскиз есть, конечно, но пусть это будет народный, оригинальный и нижегородский проект. Нижний Новгород Алексей Балабанов очень любил, часто вспоминал и не скрывал к этому городу свое особое отношение", - сказала она.

В ходе встречи было продемонстрировано личное дело студента иняза Алексея Балабанова. В досье - характеристика студента, студенческий билет, сочинение Алексея Балабанова, которое он написал на экзамене по литературе, поступая в 1976 году на переводческий факультет НГЛУ. Тема сочинения - "Обличение Грибоедовым московского барства" по поэме А.С.Грибоедова "Горе от ума".

(зачетная книжка будущего режиссера, фото с сайта НГЛУ)

"В те годы на переводческий факультет горьковского иняза принимали только молодых людей, так как переводчиков иняз готовил военных. Это означало строжайшую дисциплину и глубочайшее знание всех изучаемых предметов. Обратите внимание, что тема иностранных языков в фильмах Алексея Октябриновича проскальзывает периодически - а в его фильмах нет случайностей", - отметила ректор НГЛУ Жанна Никонова.

(экзаменационный лист будущего режиссера, фото с сайта НГЛУ)

(экзаменационное сочинение будущего режиссера, фото с сайта НГЛУ)

Напомним, фильм Алексея Балабанова "Жмурки" снимался в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

Алексей Балабанов - советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Там же он учился в школе.

В 1981 году Алексей Балабанов закончил переводческий факультет Горьковского института иностранных языков - ныне НГЛУ, получил квалификацию переводчика-референта со знанием французского и английского языков.

Алексей Балабанов снял 14 игровых фильмов, не считая любительских и документальных. Среди них "Брат" и "Брат 2", "Груз 200", "Жмурки", "Кочегар", "Мне не больно", "Я тоже хочу", "Про уродов и людей".

Умер режиссер от острой сердечной недостаточности 18 мая 2013 года в городе Сестрорецке, работая над очередным сценарием.