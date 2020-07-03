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Политика

"Совместная работа Госдумы и федерального Правительства должна строиться на конструктивной основе", - Наталья Назарова

23 июля 2020 11:32  [94] Политика

Фото: пресс-служба нижегородского филиала ЕвроСибЭнерго

"Отчет премьер-министра в Государственной Думе о результатах деятельности Правительства страны – это подведение итогов и определение задач на будущее. Это осуществление принципов открытости и доступности. Совместная работа Правительства и депутатского корпуса подразумевает обсуждение важнейших вопросов по совершенствованию законодательной базы. Что особенно важно, наше взаимодействие не формализовано – мы можем всегда обсудить актуальный вопрос в оперативном порядке. Как, собственно, это было в течение последних месяцев", - заявила депутат Госдумы, член фракции "Единой России" Наталья Назарова.

"Михаил Мишустин в рамках своего отчета сделал акценты на многие вещи, но для меня было важно услышать, какие шаги были сделаны и планируется сделать для восстановления экономики после пандемии. И я это услышала. Полностью согласна с премьер-министром, что необходимо использовать передовые технологии, быстрое и качественное строительство, развитие образования и рынка труда, повышать устойчивость системы здравоохранения. А также уделить самое пристальное внимание автопрому, импортозамещению и сельскому хозяйству", - добавила парламентарий.

"Сегодня совместная работа Госдумы и федерального Правительства должна строиться на конструктивной основе. Мы вместе работаем над ключевыми законопроектами и совершенствованием действующего законодательства. У нас есть главная общая задача – повышение качества жизни россиян", - подчеркнула Наталья Назарова.

Депутат добавила, что хоть официально у них и начинаются каникулы, она будет продолжать работать – уже намечены планы по посещению округа и решению вопросов жителей.

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