Сертификация продукции

Сертификация продукции является комплексом мер, предназначенных для выявления соответствия параметров качества продукции определенным критериям. Обычно в процессе сертификации проверяются определенные характеристики, которые имеют значение для описания свойств товара. Список нормативов для всех видов продукции является своим. Сертификация может подтвердить качество продукции.

Существует добровольная, а также обязательная сертификация. Последней подвергаются все товары, которые включены в специальный список продукции. Стоит понимать, что изменения в такой документ вносятся каждый год. Поэтому важно отслеживать его актуальность. Заказать сертификацию вы сможете здесь. Тут вы получите услуги от компании, уполномоченной на выполнение сертификации.

Если вы хотите выяснить, нужна ли вам сертификация, выясните номер типа продукции по коду ОКП. Также проверьте наличие подобранного вами товара в списке продуктов, подлежащих сертификации. Если товар есть в списке, но сертификата на него нет, значит, он был экспортирован незаконно. Если товар отсутствует в каталоге, нужно посмотреть его в едином списке продукции, доказательство соответствия которой выполняется в форме принятия декларации о соответствии. Если вашей продукции нет в списке, это значит, что нет необходимости их сертифицировать. Вы можете продавать ее без сертификата. При этом вы будете действовать на основании закона.

Добровольная сертификация продуктов является трудоемким процессом. Она требует больших материальных затрат. Однако в последнее время все большее количество предприятий стало сертифицировать свои товары добровольно. И это неспроста, поскольку такая сертификация дает следующие преимущества:

Увеличивает привлекательность продукции среди покупателей. Делает выше конкурентоспособность товара на внешнем рынке и внутреннем. Товар, на которой сделан сертификат, может реализовываться по более высокой цене, поскольку он импортеры с высокой лояльностью относятся к продукции с подтвержденным качеством. Также больше доверяют такой продукции и покупатели.

Регистрировать итоговую документацию могут только центры, которые аттестованы органами по аккредитации. Поэтому если вам необходима сертификация продукции, обращайтесь только в проверенные центры, уполномоченные на выполнение данной работы.

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