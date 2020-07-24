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Политика

"Отрасль торговли в России - одна из лучших в мире", - Глеб Никитин

25 июля 2020 09:15  [73] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников сферы торговли с профессиональным праздником. В России праздник отмечается ежегодно в четвертую субботу июля, в 2020 году приходится на 25 июля.

"В сфере торговли сегодня работают десятки тысяч людей. Без вашего труда немыслима жизнь современного общества. Для человека, который пришел в магазин за покупками, все кажется простым и понятным. Но специалисты знают, сколько работы стоит за тем, чтобы товары были доступны людям.

Сейчас с уверенностью можно сказать, что отрасль торговли в России - одна из лучших в мире. Это наглядно продемонстрировала ситуация в середине марта, когда наблюдался повышенный спрос на отдельные группы товаров. Благодаря вашему профессионализму удалось избежать дефицита на полках магазинов и обеспечить нижегородцев всем необходимым. Каждый день вы были на своем посту. Продавцы и курьеры стали одним из ярких положительных символов периода наиболее серьезных ограничений. Спасибо вам!

Отдельная благодарность работникам небольших магазинов и сельских лавок. На ваших плечах не только обычные заботы сотрудника отрасли, но и настоящая социальная миссия. В отдалении от крупных центров работа небольших торговых площадок имеет жизненно важное значение.

Разрешите вам пожелать в ваш профессиональный праздник здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!" – отмечается в поздравлении главы региона.

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