Обыски проходят на крупных предприятиях Арзамаса и местном Госпожнадзоре Происшествия

Обыски проходят на крупных предприятиях Арзамаса и местном Госпожнадзоре, сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники УФСБ по Нижегородской области проводят обыски в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Арзамасу и Арзамасскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (НДиПР), градообразующем предприятии, пожарной части №44, а также в одной из коммерческих фирм города.

Обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела в отношении начальника отдела НДиПР по Арзамасу и Арзамасскому району подполковника внутренней службы Василия Блинохватова и государственного инспектора Харитонова по ч.1ст.286 УК РФ, причастных к превышению должностных полномочий.

Как пояснил собеседник агентства, последние смягчили административное наказание коммерческой фирме, аффилированной с АО с условием получения доплат сотрудникам ПЧ44.

Фигуранты доставлены в СО по Арзамасу СУ СК Нижегородской области, где их допрашивают в качестве подозреваемых. Решается вопрос об их задержании в порядке ст. 91 УПК РФ.