Внесены поправки в бюджетный кодекс РФ Экономика

Внесены поправки в бюджетный кодекс РФ в части совершенствования межбюджетных отношений по инициативе федерального министерства финансов. Об этом сообщает ведомство.

С 2019 года правительство России проводит работу по повышению прозрачности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, ускорению доведения средств до регионов. В результате 94% от общего количества межбюджетных трансфертов были распределены в конце 2019 года в законе о бюджете. Для своевременного расходования средств регионами еще до начала года были заключены соглашения по большей части из них – 99,7% от общего количества по субсидиям и порядка 80% - по иным межбюджетным трансфертам.

Формально же действуют другие сроки заключения соглашений: для субсидий в бюджетном кодексе установлен срок – 15 февраля, а требование по иным межбюджетным трансфертам ежегодно определяется законом о бюджете - 1 апреля.

"Мы подготовили поправки, которые закрепляют в бюджетном кодексе ускоренные сроки заключения соглашений по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам – до 1 января. Поправками также фиксируются сроки распределения иных межбюджетных трансфертов. За редким исключением они должны распределяться до 1 января. Распределение межбюджетных трансфертов и заключение соглашений по ним до начала очередного финансового года обеспечит максимально справедливое, прозрачное и ускоренное доведение средств до регионов и позволит минимизировать риски неопределенности при формировании бюджетов субъектов РФ", – сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя предлагаемые изменения в бюджетный кодекс. Такой порядок не будет распространяться на иные межбюджетные трансферты, предоставление которых осуществляется за счет остатков бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на начало текущего финансового года, и ряд других случаев.

Поправками предусмотрен порядок оперативного перераспределения объемов иных межбюджетных трансфертов, не востребованных при заключении соглашений.

"Экономия будет направляться в резервный фонд правительства РФ для оказания финансовой помощи региональным бюджетам. Это механизм оперативного перераспределения средств помощи регионам с учетом текущей ситуации, национальных приоритетов, возможностей регионов по софинансированию", - добавил министр.

Еще одна поправка, особенно важная для регионов: уровень софинансирования мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" из федерального бюджета будет приравнен к софинансированию по нацпроектам.

"По факту речь идет о дополнительной поддержке инициативных проектов на местах: обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, велосипедных дорожек и автомобильных парковок", - сказал Антон Силуанов.

В поправках предусмотрен еще целый ряд инициатив в части повышения эффективности использования межбюджетных трансфертов и повышения качества планирования расходов, которые в комплексе позволят региональным властям достигать более высоких результатов на местах. Соответствующие поправки в бюджетный кодекс приняты Госдумой в третьем чтении.