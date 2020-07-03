Дума Нижнего Новгорода переживает кризис доверия, - эксперты ФоРГО Политика

Дума Нижнего Новгорода переживает кризис доверия. К такому выводу пришли эксперты Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества в ходе заседания эксперт-клуба, посвященного анализу предстоящих в сентябре выборов в Думу Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба Нижегородского филиала ФоРГО, открывая встречу экспертов, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов представил собственное видение истории нижегородской городской Думы и предложил участникам ответить на следующие вопросы: что такое нынешняя Гордума, каковы цели и мотивы кандидатов и как население будет реагировать на ход и результаты избирательной кампании?

Авторитетные нижегородские политологи, социологи и политические обозреватели, принявшие участие в дискуссии, были единодушны в оценках качественного состояния Думы Нижнего Новгорода.

По мнению социолога Александра Прудника, для населения городская Дума – это "исчерпанный и чуждый формат".

Профессор Андрей Дахин заявил, что на "фоне растущей гражданской активности исчезает потребность в деятельности депутатов, представительная демократия достигла потолка".

Политический обозреватель Андрей Вовк предложил рассматривать формирующуюся думу как "подросшую Общественную палату", добавив при этом, что эффективность новой Думы, где общественники сменят бизнесменов, для горожан будет меньше.

Профессор Сергей Кочеров позитивно оценил попытку интервенции со стороны гражданских активистов, но усомнился в том, что они смогут создать новое качество Думы.

Политолог Виктор Лысов также заявил, что ожидать обновления от Городской думы пока не приходится.

Обсуждая возможные сценарии избирательной кампании, эксперты скептически отнеслись к прогнозу возникновения протеста в ходе выборов. Директор "Института проблем социального управления" Максим Лубяной, заявил, что население устало от бесконечных мобилизаций 2020 года и не поддержит протест. По мнению других участников дискуссии, протест невозможен потому, что "нижегородский избиратель не ощущает себя политическим субъектом".

Вместе с тем, анализируя политическую ситуацию в стране и в городе, эксперты заметили, что сегодняшние общественно-политические настроения очень плохо поддаются диагностике, и прогнозировать причины, локации и масштаб протеста стало очень сложно. Политологи и социологи оценили это как тревожный фактор, свидетельствующий о том, что российское общество вошло пусть в латентное, но динамическое состояние, и им движет мощный запрос на перемены.

В качестве информационных партнеров проекта выступили нижегородские информагентства – "НТА-Приволжье", "Нижний Сейчас", "АПН-НН", "НИА НН", "Полит-НН. РУ", "Правда ПФО".