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Общество

Десятилетняя девочка пропала в Нижнем Новгороде

23 июля 2020 17:10  [147] Общество

Фото: ПСЦ Рысь

Десятилетняя Ангелина Нечепоренко пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Сегодня в 11:00 она ушла из дома на пр. Кирова и пропала.

Девочка ростом 150 см, среднего телосложения. У нее русые волосы и карие глаза. Из особых примет у нее родимое пятно на животе.

Была одета в синюю футболку, коричневые брюки и белые кроссовки с розовыми липучками.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.

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