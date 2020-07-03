Десятилетняя девочка пропала в Нижнем Новгороде

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Десятилетняя Ангелина Нечепоренко пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".
Сегодня в 11:00 она ушла из дома на пр. Кирова и пропала.
Девочка ростом 150 см, среднего телосложения. У нее русые волосы и карие глаза. Из особых примет у нее родимое пятно на животе.
Была одета в синюю футболку, коричневые брюки и белые кроссовки с розовыми липучками.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.
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