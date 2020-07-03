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Культура и отдых

Власти рассказали о правилах празднования Дней памяти Серафима Саровского в 2020 году

23 июля 2020 20:32  [230] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Оргкомитет по подготовке торжеств, посвященных дням памяти преподобного Серафима Саровского, принял решение организовать этот праздник в 2020 году без торжественных мероприятий.

Дни памяти Серафима Саровского пройдут 31 июля и 1 августа в Дивеево, где сейчас действует карантин по коронавирусу. Карантин будет снят 24 июля, то есть завтра, но в области продолжает действовать режим повышенной готовности для предотвращения распространению COVID-19.

Въезд в Дивеево во время Дней памяти не запрещается, однако контроль над приезжими будет максимально усилен.

От прибывших в село потребуется справка с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции и подтверждение бронирования в гостиницах, если человек прибывает более, чем на одни сутки. Палаточный лагерь в этом году развертывать не станут.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, обращаясь к паломникам, выразил надежду, что предпринимаемые меры позволят провести торжества в спокойном и безопасном режиме. Все, кто решит остаться в эти дни дома, смогут посмотреть трансляцию праздничных богослужений по телевидению и в сети интернет.

Трансляцию праздничного богослужения из Троицкого собора Серафимо-Дивеевского монастыря можно будет увидеть на телеканалах "Спас" и "Союз", в эфире региональных телекомпаний ННТВ, Время Н, на сайте Нижегородской епархии, а также на страницах правительства Нижегородской области в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

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