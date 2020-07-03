"Газель": что может случиться в дороге

"Газель" — один из самых популярных видов коммерческого транспорта. Сложно сосчитать, сколько автовладельцев успешно используют его для бизнеса. Но иногда и этот небольшой легкий автомобиль ломается или "плавает" по дороге.

Признаки и причины поломки "Газели"

Владелец должен насторожиться, если у авто наблюдаются следующие "симптомы заболевания":

повысился уровень шума (шумит, стучит во время движения);

заметно упала мощность;

снизилось давление масла;

стало расходоваться топливо в огромном количестве или другие расходники.

Чтобы ремонтировать "Газель" не пришлось регулярно, необходимо знать самые уязвимые узлы этой машины. Если вы наблюдаете вышеперечисленные признаки, значит, возникли проблемы с:

ходовой частью;

двигателем;

топливной системой;

кузовом.

Периодически проводите диагностику и отправляйте "Газель" на ремонт в специализированный автосервис. Неумелый самодеятельный ремонт может навредить автомобилю! И не ездите на неисправном авто, не подвергайте опасности себя и окружающих. Кроме того, езда на машине с неисправностями еще больше усугубляет их,

Машина "плавает" по дороге

"Газель" уводит в сторону на прямой траектории движения или в поворотах? Машина покачивается, "блуждает", ведет себя нестабильно? Причин "плавания несколько". Это неисправности и повреждений:

покрышек (износ, неравномерное давление в колесах, нарушена балансировка);

амортизаторов (изношены, разбитый отбойник чрезмерно нагружает вкладыш амортизатора, машина попадала колесом в яму на скорости);

сайлентблоков (возможно, разрушен резиновый компонент);

рулевых наконечников и шаровых опор (загрязнен шарнир, потеря смазки, порвался пыльник);

ступичного подшипника (попала влага или грязь через порвавшийся пыльник);

неотрегулированного схода-развала.

Почему многие газелисты ездят с дальним?

Как утверждают сами водители "Газелей", они ездят с дальним в целях экономии лампочек ближнего света, так как те быстро перегорают, и их нужно немедленно менять.

5 самых топовых компаний Москвы где можно заказать Газель 1.5 тонны

Самые популярные транспортные компания, предлагающие заказ "Газели" полуторки в Москве:

Грузовичкоф — работает на рынке грузоперевозок с 2005 года. От фирмы с семью сотрудниками (4 оператора, 2 координатора, бухгалтер) сервис дорос до лидера в своей сфере. Сегодня в автопарке компании 4 колонны — 3 парковых по 33 автомобиля и 1 — привлеченного транспорта.

Официальный сайт: https://msk.gruzovichkof.ru/ceny/do-1-5-tonn Авто-Переезд — на рынке более 5 лет. Набран штат опытных водителей и грузчиков. Компания располагает автопарком грузовых автомобилей до 1,5, 3, 5, 10, 20 тонн, бортовых машин ("Катюша", "Пирамида) и экскаваторов с ковшом, гидромолотом и ямобуром. Автомиг— опыт в сфере грузоперевозок более 10 лет. Клиент имеет возможность заказать "Газель", "Бычок", ЗИЛ, КАМАЗ, фуру, такси для инвалидов. ТрансМегаполис — фирма с многолетним опытом грузоперевозок. Обширный автопарк позволяет совершать перевозки до 3, 5, 7-10-17 тонн, а также фурами до 20 тонн и бортовыми автомобилями. Альтранс — компания, предлагающая малогабаритные перевозки, доставку "Газелью Портером", грузоперевозки от 6 до 20 тонн КАМАЗами, фурами и еврофурами.

Все компании предлагают аренду спецтехники и междугородние грузоперевозки.

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