С заботой о клиенте: как правильно сделать зонты с логотипом

Что может вызвать больше симпатии, чем неожиданный подарок? Приятные сюрпризы, будь то флешки, ежедневники или зонты с логотипом компании, часто приводят к большим контрактам. И что еще важнее – закладывают основы долгого сотрудничества. О том, как легко и просто сделать незабываемый подарок, расскажут специалисты компании "БоксПрезент".

Цена и ценность

На первый взгляд, выбрать сувенир несложно: дареному коню в зубы не смотрят! Да и большие затраты никому не нужны. Вот и раздают направо и налево унылый набор: ручку, блокнот и пакет. Забыть, передарить или просто потерять такой подарок – проще простого. Поскольку ценность сувенира для клиента близка к нулю, падает не только эффективность затрат – страдает репутация компании. Дареный конь становится троянским – для самого же дарителя!

Дорого - внимание!

В чем суть сувенира для компании? Очевидно – напомнить о себе. В идеале, все вокруг клиента должно стать рекламоносителем: яркий календарь на стене, удобный ежедневник или зонт с логотипом во время дождя – чем чаще ими пользуются, тем заметнее компания. И когда придет пора делать заказ, это сыграет огромную роль!

Вывод ясен: важен не только подарок, но и информация на нем. Ее не должно быть много: логотип, адрес сайта или телефон – вот, пожалуй, и все. Графика должна быть заметной, но не слишком крупной, иначе сувенир будет выглядеть безвкусно. И, конечно, важно качество нанесения.

Точно в цель!

Залог удачного результата – грамотный макет. Поэтому первым делом посоветуйтесь с хорошим дизайнером – он не только сделает эскиз и подберет цвета, но и покажет, как будет выглядеть нанесение на готовом изделии.

Вторая тонкость – выбор сувенира. Обязательно посмотрите образы продукции и цвета нанесения не на мониторе, а вживую: они могут сильно отличаться.

Третий момент – выбор способа нанесения. Лучше всего наносить логотип так, чтобы нельзя было его удалить, не повредив само изделие. Для посуды это надглазурная деколь, для кожи или кожзама – горячее тиснение, для текстиля (те же зонты с логотипом) - вышивка или термотрансфер. Отличные результаты дает лазерная гравировка. Нанесение краской менее стойкое, поэтому ее чаще выбирают для большого тиража недолговечных изделий – например, надувных шаров или пластиковых пакетов.

Конечно, неспециалисту трудно самому разобраться в нюансах. Поэтому лучше обратиться в надежную компанию, в идеале – с техническим заданием.

Воспользуйтесь этими советами – и эффект от подарка будет незабываемым!

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