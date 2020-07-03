АНО "Диалог" отметил нижегородский ЦУР как один из лучших в стране Политика

Федеральные эксперты АНО "Диалог" отметили нижегородский Центр управления регионом (ЦУР) как один из лучших в стране. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 23 июля 2020 года ЦУР Нижегородской области посетили директор проектов АНО "Диалог" Анатолий Курманов, руководитель проектов АНО "Диалог" Дмитрий Сигаев и специалист по развитию социальных коммуникаций АНО "Диалог" Махамад Оглу Юлдашев.

Центр управления регионом – это единая государственная информационная аналитическая система Нижегородской области, которая собирает входящую информацию от населения из всевозможных источников, начиная от звонков, заканчивая сообщениями в социальных сетях. Это звонки жителей в службу "112", сообщения на портал обращений граждан "Вам решать", в социальных сетях, а также обращения и заявки работодателей через сервис "Карта жителя Нижегородской области".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что одна из главных задач – свести все входящие обращения от жителей в единый источник – Центр управления регионом, чтобы как можно качественнее реагировать на просьбы, сообщения жителей.

"Определены основные задачи. Во-первых, доведение до конечного исполнителя вопросов от нижегородцев не должно занимать больше суток. Во-вторых, нужно приложить максимум усилий, чтобы вопросы нижегородцев любой сложности решались точно в срок. Третьим показателем станет обратная связь с жителями о качестве решения их проблемы. Все эти показатели строго контролируются", - отметил Глеб Никитин.

"Нижегородский Центр управления регионом уже показал высокий уровень работы, войдя в тройку лучших по стране. На следующем этапе подготовки необходимо усилить все показатели. Наша задача - уйти от концепции просто ответа. Нам необходимо выстроить такую схему взаимодействия, чтобы жители могли получить не просто ответ на свое обращение, а именно решение проблемы в срок. И гражданин должен об этом знать", - сказал Анатолий Курманов.

Как отметил руководитель нижегородского ЦУР Алексей Ушаков, все ведомства выполнили задачи по разработке схем оптимизации процессов деятельности при ответе на сообщения жителей региона. Это позволяет сократить сроки решения вопросов, поставленных нижегородцами.

Напомним, в апреле этого года Глеб Никитин дал старт работе информационно-аналитической системы "Центр управления регионом". Нижегородская область вошла в первые 6 регионов страны, где был запущен центр.

Ранее Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области развитие цифровой экономики, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.