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Общество

Дзержинские тепловые сети реконструируют магистральный трубопровод по ул. Студенческой

24 июля 2020 10:40  [67] Общество

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" в рамках подготовки к новому отопительному сезону реконструируют магистральную теплотрассу по улице Студенческой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Проект предусматривает перекладку участка магистрального трубопровода диаметром Ду=500 мм протяженностью 257 метров в двухтрубном исчислении. Для замены используются предварительно изолированные трубы, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля. Стоимость проекта составляет 15,6 млн рублей (с НДС).

Завершить работы планируется до конца сентября. Горячее водоснабжение жителей во время ремонта будет организовано по временной схеме.

"Перекладка выработавшего ресурс участка магистральной теплотрассы в старой части города позволит обеспечить надежное теплоснабжение жителей в последующие отопительные периоды", – отмечает технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.

В общей сложности в летнюю ремонтную кампанию 2020 года в Дзержинске планируется реконструировать порядка 20 протяженных участков магистральных и квартальных теплосетей и заменить при этом 8,9 км трубопроводов.

В компании обратили внимание, что в связи с проведением работ в сроки с 27 июля по 15 сентября будет перекрыто движение автотранспорта по улице Студенческой, на участке от улицы Октябрьской до проспекта Ленина. Дзержинские тепловые сети просят водителей заранее планировать маршрут и приносят извинения за доставленные неудобства.

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