Денис Миронов: "Поверку приборов учета у юридических лиц никто не отменял" Общество

Подготовка к отопительному сезону в регионе идет полным ходом. Как отметили в Государственном центре стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области, на телефон "горячей линии" поступает большое количество звонков от предпринимателей с вопросом о том, "касаются ли всех каникулы по поверке счетчиков?"

Напомним, в апреле вышло постановление правительства РФ "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах". Согласно документу, все индивидуальные приборы учета, поверка которых заканчивается в период с апреля 2020 по 1 января 2021 годы, можно будет использовать для передачи показаний без поверки вплоть до 1 января 2021 года.

"Для юридических лиц поверку приборов учета никто не отменял. Домоуправляющие и ресурсоснабжающие организации, крупные предприятия, малый и средний бизнес – для них мы проводим работы в прежнем графике, ведь от этого зависит бесперебойное оказание жизненно важных услуг населению региона", - сказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Эксперты ЦСМ поясняют: со временем счетчики начинают искажать реальный расход вследствие механических повреждений мусором, а также из-за отложений ржавчины, износа подвижных частей счетчика. Необходимо в обязательном порядке проводить поверку, чтобы определить и подтвердить соответствия счетчика установленным техническим требованиям.

Цель поверки ― удостовериться, что прибор точно показывает объем израсходованного ресурса. Если средство измерения работает корректно, выдается свидетельство о поверке и вносится информация в ФГИС "Аршин".

Особое внимание к жилому фонду, поскольку неповеренный общедомовой приор учета тепла, например, может накручивать показания далеко не пользу собственников жилья.

"Поверенный счетчик – это точные показания и конкретная оплата, рубль в рубль. Кстати, жители вправе запросить у своей управляющей компании информацию о показаниях общедомовых приборов учета и свидетельство о поверке. Это необходимо, чтобы убедиться в достоверности начислений за потребленное тепло свет и воду", - добавил Денис Миронов.

Более подробно о поверке можно узнать на сайте в разделе "Личный кабинет" и по телефону "горячей линии" ЦСМ: 8-800-200-22-14.