Наступила эпоха, когда при прочих равных возможностях, сверхприбыли и известность приобретает тот, кто умеет создать свой бренд, продвинуть талант, товар и услуги на рынке. Игнатий Цуровский - один из тех , кто понял это, использовал инструменты маркетинга, чтобы стать известным топ-менеджером.
В стране много талантливых педиатров, но все знают доктора Комаровского, который выпускает популярные передачи, издает книги. Все ждут его мнения о пандемии коронавируса или детском питании. Он талантлив и харизматичен, но над его имиджем трудятся профессионалы, а стоит это недешево.
Чтобы выделиться из конкурентов, нужно обладать неординарными профессиональными качествами, целеустремленностью, честолюбием, но этого недостаточно. В этом нас убеждает своим примером Игнатий Цуровский.
Постоянно обучаясь, развивая навыки, необходимые менеджеру для успешной работы, находясь на хорошем счету у начальства, он занял высокие позиции. Но достигнув определенного уровня, заметил, что развитие карьеры стало замедляться. Чем ближе к вершине, тем больше вокруг одаренных личностей и тех, кто может рассчитывать на связи.
Много размышляя надо своей проблемой, он сумел понять, чего не хватает для дальнейшего роста. Для раскрутки собственного имиджа в интернете он обратился в компанию Amillidius, которая давно и эффективно занимается digital marketing (DM).
Использование Search Engine Reputation Management (SERM) позволяет управлять репутацией бренда в поисковиках, выводя на первые места положительные отзывы и вытисняя ненужную информацию. Хотите узнать, является ли Цуровский реальным человеком, наберите рядом с его именем "вымышленный персонаж", и вы увидите, как работает SERM.
Инструменты Amillidius привлекают внимание целевой аудитории. Информация появляется в соцсетях, на тематических сайтах. Это помогает достичь известности в интернете, способствует повышению доверия крупных компаний, в которых можно получить престижную и высокооплачиваемую должность.
Вскоре мужчина убедился, что выбрал правильный путь. Его часто приглашают участвовать в конференциях, проводить семинары, он, как и мечтал, стал топ-менеджером в крупном холдинге. Теперь он может рассматривать выгодные предложение и выбирать, а не ждать милости от начальства, ожидая годами повышения.
Само по себе продвижение в интернете не сделает вас профессионалом, но поможет проявить свои знания, опыт, полезность на достойном уровне.
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