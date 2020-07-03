Игнатий Цуровский - талантливый менеджер, сделавший карьеру с помощью развития личного бренда в интернете

Наступила эпоха, когда при прочих равных возможностях, сверхприбыли и известность приобретает тот, кто умеет создать свой бренд, продвинуть талант, товар и услуги на рынке. Игнатий Цуровский - один из тех , кто понял это, использовал инструменты маркетинга, чтобы стать известным топ-менеджером.

Игнатий Цуровский выделялся своими способностями среди менеджеров

В стране много талантливых педиатров, но все знают доктора Комаровского, который выпускает популярные передачи, издает книги. Все ждут его мнения о пандемии коронавируса или детском питании. Он талантлив и харизматичен, но над его имиджем трудятся профессионалы, а стоит это недешево.

Чтобы выделиться из конкурентов, нужно обладать неординарными профессиональными качествами, целеустремленностью, честолюбием, но этого недостаточно. В этом нас убеждает своим примером Игнатий Цуровский.

Постоянно обучаясь, развивая навыки, необходимые менеджеру для успешной работы, находясь на хорошем счету у начальства, он занял высокие позиции. Но достигнув определенного уровня, заметил, что развитие карьеры стало замедляться. Чем ближе к вершине, тем больше вокруг одаренных личностей и тех, кто может рассчитывать на связи.

Игнатий Цуровский сделал успешный шаг для стремительного роста карьеры

Много размышляя надо своей проблемой, он сумел понять, чего не хватает для дальнейшего роста. Для раскрутки собственного имиджа в интернете он обратился в компанию Amillidius, которая давно и эффективно занимается digital marketing (DM).

Использование Search Engine Reputation Management (SERM) позволяет управлять репутацией бренда в поисковиках, выводя на первые места положительные отзывы и вытисняя ненужную информацию. Хотите узнать, является ли Цуровский реальным человеком, наберите рядом с его именем "вымышленный персонаж", и вы увидите, как работает SERM.

Игнатий Цуровский стал востребованным специалистом

Инструменты Amillidius привлекают внимание целевой аудитории. Информация появляется в соцсетях, на тематических сайтах. Это помогает достичь известности в интернете, способствует повышению доверия крупных компаний, в которых можно получить престижную и высокооплачиваемую должность.

Вскоре мужчина убедился, что выбрал правильный путь. Его часто приглашают участвовать в конференциях, проводить семинары, он, как и мечтал, стал топ-менеджером в крупном холдинге. Теперь он может рассматривать выгодные предложение и выбирать, а не ждать милости от начальства, ожидая годами повышения.

Само по себе продвижение в интернете не сделает вас профессионалом, но поможет проявить свои знания, опыт, полезность на достойном уровне.

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