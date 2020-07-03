АПЗ организовал онлайн-марафон для любителей пробежек или велосипедных прогулок Спорт

победители онлайн-марафона: Александр Сергеев, Дарья Мартынова, Анна Спиридонова Фото: Елена Галкина

Профсоюзная организация АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" провела заводской спортивный онлайн-марафон "Победа" для 27 приборостроителей. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Марафон проводился с 10 по 16 июля. К участию приглашались любители пробежек или велосипедных прогулок. Достаточно было выполнить два условия: заполнить заявку по определённой форме и зарегистрироваться в приложениях Strava (для фиксирования физической активности) и Viber (для связи с организатором).

"Все участники разделились на две группы – "Марафон" и "Веломарафон". Можно было бегать или кататься на велосипеде по любой территории (где возможен приём GPS-сигнала) в удобное для себя время. Я была в группе бегунов. Бегала по вечерам, после работы, – на "Снежинке", стадионе "Знамя" и просто рядом с домом – у школы №13", - сказала одна из организаторов соревнования инженер-электроник ОГК СП Анна Спиридонова.

Победители и призёры определялись по общему километражу за весь период марафона.

Среди мужчин абсолютным лидером в обеих группах стал формовщик цеха №68 Александр Сергеев. За неделю он "накатал" 378,06 км и "набегал" 41,39 км.

Среди женщин лучшими стали: в беге – инженер-электроник ОГК СП Анна Спиридонова (42,57 км), в велопробеге – распред цеха №51 Дарья Мартынова (169 км).

Среди подразделений выиграл цех №68. Суммарно работники литейного преодолели 566,58 км.

Стоит отметить и самого креативного участника – инженера-электроника ОГК СП Антона Ерина.

"Я позже присоединился к соревнованию, поэтому решил сделать ставку на оригинальность: выбирал такую траекторию движения, чтобы получилась символика АПЗ", – написал он в соцсети.

Антон Ерин с помощью своей траектории движения создал аббревиатуру "АПЗ", логотип завода и даже пожелание скорейшего выздоровления по-английски: "get well" – "поправляйся".

Всех участников онлайн-марафона ждут подарки, а победители получат денежные вознаграждения.

В общей сложности участники онлайн-марафона преодолели 1637 км (для сравнения: от Арзамаса до Симферополя - 1618 км, до Севастополя – 1699 км).

Абсолютный победитель онлайн-марафона Александр Сергеев. Он проехал 419 км.

"Провести онлайн-соревнование мы решили из-за ограничений, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой. Это был пробный проект, но, как показал результат, у нас всё получилось. Участники остались довольны и даже решили сохранить группу в Viber, чтобы и дальше общаться. Огромное спасибо Анне Спиридоновой за помощь в организации. Думаю, что проведем аналогичное соревнование и по другим видам спорта. Надеюсь, что к нам присоединится еще больше участников", - поделился впечатлениями председатель профкома АПЗ Александр Тюрин.