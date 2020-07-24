Ремонт дороги Линда-Городец-Заволжье завершат до 24 июля, - правительство

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Ремонт дороги Линда-Городец-Заволжье завершат в предстоящие выходные, то есть до 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Пор информации пресс-службы, новый асфальтобетон уложен на 4,46 км трассы благодаря участию региона в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"Данный участок трассы проходит по дамбе, которая расположена между Городцом и Заволжьем. Нагрузка на дорогу большая, и ремонт был просто необходим. Кроме восстановления покрытия самой переправы, приводятся в порядок и подъезды к ней, что повышает безопасность дорожного движения", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Стоимость ремонта составляет 44,9 млн рублей.
Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.
В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в 2019 году в 83-х субъектах страны, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.
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